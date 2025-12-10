Scoperta nuova area archeologica ad Afragola
Una nuova area archeologica è stata recentemente scoperta ad Afragola, offrendo uno sguardo prezioso sulla storia antica della regione. Tuttavia, spesso tali ritrovamenti vengono nascosti o trascurati, rischiando di perdere importanti testimonianze del nostro patrimonio culturale. Questa scoperta riaccende l’interesse per il passato, sottolineando l’importanza di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio archeologico.
La storia continua imperterrita a riaffiorare dalle fondamenta del nostro passato. Ma puntualmente viene occultata. Un nuovo sito archeologico è venuto alla luce in via Pablo Neruda, a pochi passi dal cantiere dove si sta costruendo la stazione del rione San Marco che collegherà con la stazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Da Polistena a Schonungen: un lungo viaggio alla scoperta di nuove amicizie e nuove esperienze culturali. L’Erasmus ci regala giorni intensi e pieni di emozioni, nuovi volti, nuove idee, nuova energia! Pronti a iniziare questo percorso insieme. #Staatliche - facebook.com Vai su Facebook
Nuova scoperta di gas nel pozzo Konta-1 per @eni, nel Bacino del Kutei in #Indonesia. Questa iniziativa rafforza la NewCo con @Petronas confermando l’efficacia dell’esplorazione near-field. eni.com/it-IT/media/co… Vai su X
Bacoli, una nuova scoperta archeologica: dal mare arriva Misenum sommersa - L’area storica sottomarina di cui parliamo si trova a 100 metri dalla costa, tra punta Terone e punta ... Scrive ilmattino.it
Pulisic show: il Milan rimonta il Torino e resta in vetta alla classifica pianetamilan.it
Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza (ma senza cittadinanza onoraria) ilfoglio.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Juventus, Damascelli “Disastro Juve è colpa di Elkann e Comolli” ilprimatonazionale.i
Garlasco, l’indiscrezione bomba che incastrerebbe Sempio tvzap.it
Cibo, Imec e innovazione. Le linee strategiche di Tajani in India formiche.net