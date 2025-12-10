Scoperta nuova area archeologica ad Afragola

Una nuova area archeologica è stata recentemente scoperta ad Afragola, offrendo uno sguardo prezioso sulla storia antica della regione. Tuttavia, spesso tali ritrovamenti vengono nascosti o trascurati, rischiando di perdere importanti testimonianze del nostro patrimonio culturale. Questa scoperta riaccende l’interesse per il passato, sottolineando l’importanza di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio archeologico.

La storia continua imperterrita a riaffiorare dalle fondamenta del nostro passato. Ma puntualmente viene occultata. Un nuovo sito archeologico è venuto alla luce in via Pablo Neruda, a pochi passi dal cantiere dove si sta costruendo la stazione del rione San Marco che collegherà con la stazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

