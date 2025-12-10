Scontro tra sindacalisti Fiom-Uilm Landini | Scambio vivace forse insulti ma senza pressioni

Un confronto tra sindacalisti Fiom e Uilm si è svolto in modo vivace, con scambi di opinioni e possibili insulti, ma senza episodi di pressione o aggressioni. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha commentato la situazione, rassicurando circa la natura del confronto e smentendo eventuali tensioni violente tra le parti.

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, getta acqua sul fuoco a proposito della presunta aggressione dei sindacalisti della Uilm per mano di individui con la felpa della Fiom. Il fatto la settimana scorsa a Cornigliano, nell'ambito delle proteste dei lavoratori ex Ilva.

