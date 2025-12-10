Scontro tra auto e moto | ferita la donna alla guida del mezzo a due ruote

Un incidente stradale si è verificato a Giugliano in Campania, in via Aniello Palumbo, coinvolgendo un'auto e una moto. Nella collisione è rimasta ferita la donna alla guida del mezzo a due ruote. La dinamica e le conseguenze dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine.

Incidente stradale a Giugliano in Campania in via Aniello Palumbo. Coinvolte una moto e un'automobile che si sono scontrate. A farne le spese la donna che era alla guida del mezzo a due ruote. Trasportata in ospedale al San Giuliano, ha riportato una probabile frattura alla gamba e politraumi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini

Via Calzabigi, scontro tra auto e scooter: ferito un 19enne

Incidente a Rivarolo Canavese: scontro frontale fra due auto, quattro feriti in ospedale

Violentissimo scontro frontale a Maniago fra un'auto e un autobus di linea. Il bilancio è di una persona deceduta e almeno 5 rimaste ferite. I dettagli qui: https://bit.ly/3XIZwSb Vai su Facebook

Maniago, scontro tra auto e corriera: un morto e diversi studenti feriti Vai su X

Oristano, scontro auto-moto sul ponte del Rimedio: 2 feriti in ospedale - A causa della violenza dell'impatto, entrambi i passeggeri a bordo della moto hanno riportato lesioni e sono stati trasferiti in ospedale ... cagliaripad.it scrive