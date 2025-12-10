Scontro frontale sulla Bidentina coinvolte auto a gpl e metano Strada bloccata per un' ora

Forlitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì mattina si è verificato uno scontro frontale sulla strada Bidentina, coinvolgendo veicoli alimentati a GPL e metano. L'incidente ha causato il blocco temporaneo della strada e ha coinvolto due persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. La dinamica e le cause dell'incidente sono ora al centro delle indagini.

È di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dello scontro frontale avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 7.30, lungo la Bidentina, all’altezza del distributore di Cusercoli. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, una Volkswagen Polo e una Fiat Punto si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

