Scontro frontale della Bidentina Provinciale bloccata disagi alla circolazione
Mercoledì mattina si è verificato uno scontro frontale sulla Bidentina, poco prima delle 8, all'altezza del distributore di Cusercoli. L'incidente ha provocato il blocco temporaneo della strada e disagi alla circolazione, coinvolgendo due veicoli in un impatto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e prestare assistenza ai coinvolti.
Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini
Incidente a Rivarolo Canavese: scontro frontale fra due auto, quattro feriti in ospedale
Treppo Grande (UD), scuolabus si ribalta dopo scontro frontale con auto, a bordo 26 persone di cui 3 adulti e 23 bambini; 5 feriti – VIDEO
Ennesimo incidente mortale lungo la trafficatissima arteria, uno scontro frontale ha spezzato la vita di Ignazio Floris, cuoco 62enne di Dolianova. Altre due persone sono state trasferite in ospedale in codice rosso: "Tra sorpassi azzardati e velocità sostenuta, vi Vai su Facebook
Scontro frontale a Maniago tra una macchina e una corriera. Il conducente dell’autovettura, che ha perso la vita, guidava con patente sospesa per un sorpasso azzardato. @TgrRaiFVG rainews.it/tgr/fvg rainews.it/tgr/news Vai su X
Scontro frontale sulla Provinciale 33: due donne ferite, una è grave - Spaventoso incidente stradale, mercoledì mattina, sulla Provinciale 33 in territorio di Noragugume. Segnala unionesarda.it
