Scontro frontale della Bidentina Provinciale bloccata disagi alla circolazione

Forlitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì mattina si è verificato uno scontro frontale sulla Bidentina, poco prima delle 8, all'altezza del distributore di Cusercoli. L'incidente ha provocato il blocco temporaneo della strada e disagi alla circolazione, coinvolgendo due veicoli in un impatto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e prestare assistenza ai coinvolti.

Scontro frontale tra due auto sulla Bidentina. L'incidente si è verificato mercoledì mattina, poco prima delle 8, all'altezza del distributore di Cusercoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, Vigili del Fuoco e forze dell'ordine. L'arteria è rimasta bloccata in entrambi i sensi di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini

Incidente a Rivarolo Canavese: scontro frontale fra due auto, quattro feriti in ospedale

Treppo Grande (UD), scuolabus si ribalta dopo scontro frontale con auto, a bordo 26 persone di cui 3 adulti e 23 bambini; 5 feriti – VIDEO

Scontro frontale sulla Provinciale 33: due donne ferite, una è grave - Spaventoso incidente stradale, mercoledì mattina, sulla Provinciale 33 in territorio di Noragugume. Segnala unionesarda.it