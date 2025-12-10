Scontro fra due auto e una si ribalta | muore uno dei conducenti l’altro resta ferito

Un incidente stradale si è verificato questa mattina nella periferia di Taurisano, coinvolgendo due auto. Uno dei conducenti ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto ferito. L’incidente ha causato grande commozione nella comunità locale e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

TAURISANO – Scontro fra due auto, una si ribalta: muore un conducente e resta ferito l’altro. Tragedia, intorno a mezzogiorno di oggi, alla periferia di Taurisano. L’impatto violento fra due veicoli avvenuto in via Casarano, nei pressi di un noto discount, ha provocato la sbandata di una Ford. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Incidente in via Pascoli a Cassano, un ragazzo di 17 anni soccorso dopo lo scontro auto-moto. - facebook.com Vai su Facebook

Maniago, scontro tra auto e corriera: un morto e diversi studenti feriti Vai su X

Si scontra e l’auto si ribalta, 4 feriti in ospedale: uno è gravissimo: incidente stradale a Eboli - Incidente stradale in via del Grano a Eboli: 4 feriti in ospedale, uno è in prognosi riservata. Come scrive fanpage.it