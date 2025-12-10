Scontri durante la partita Scuola Calcio Spes-Nocera Soccer | un calciatore ferito polemica per gli adulti in campo

Durante la partita Under 16 tra Scuola Calcio Spes e Nocera Soccer, giocata a Battipaglia il 7 dicembre 2025, si sono verificati scontri violenti che hanno coinvolto anche gli adulti in campo, portando a un calciatore ferito e suscitando forti polemiche.

In occasione della gara del campionato Under 16 Regionale – Girone F, Scuola Calcio Spes vs Nocera Soccer, disputata domenica 7 dicembre 2025 alle ore 12, presso l’impianto sportivo “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, si è verificato un episodio che ha profondamente scosso la comunità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

