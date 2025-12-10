Scomparsa da tre giorni | era dal fidanzatino

Una ragazza di appena 14 anni è scomparsa da tre giorni, senza lasciar traccia né fornire spiegazioni. La sua sparizione ha suscitato preoccupazione tra familiari e amici, che ora cercano di capire cosa sia successo. Le autorità sono state immediatamente allertate e stanno indagando per ritrovarla il prima possibile.

A 14 anni appena compiuti era scomparsa da tre giorni senza una spiegazione e senza lasciare traccia. I genitori, disperati, hanno allertato i carabinieri che, attivate immediatamente le ricerche, hanno ritrovato la ragazzina Montegranaro e scoperto che si era trattato di una fuga d’amore. A gestire brillantemente e a risolvere l’angosciante caso della scomparsa della 14enne monturanese sono stati i militari dell’Arma di Monte Urano. Nella mattina di domenica il padre della ragazza si era infatti recato in caserma per denunciare la scomparsa della figlia, assente da casa dal pomeriggio del giorno precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scomparsa da tre giorni: era dal fidanzatino

