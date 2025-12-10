Sclerosi multipla l’Unione Europea punta sull’IA per terapie predittive e su misura
L’Unione Europea investe nell’intelligenza artificiale per migliorare le terapie della sclerosi multipla. Con oltre 55.000 risonanze e dati clinici di 7.500 pazienti in otto Paesi, questa iniziativa mira a rendere le cure più predittive e personalizzate, sfruttando la potenza dei dati per affrontare meglio la malattia.
MEDICINA. Superata la soglia delle 55.000 risonanze magnetiche e la raccolta dei dati clinici di 7.500 pazienti con sclerosi multipla in otto Paesi europei: una mole impressionante di informazioni che promette, grazie all’IA, di rendere la cura della sclerosi multipla più predittiva e personalizzata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Sclerosi multipla, l’Unione Europea punta sull’IA per terapie predittive e su misura - 000 risonanze magnetiche e la raccolta dei dati clinici di 7. Come scrive ecodibergamo.it
Sclerosi multipla, dai geni le terapie su misura: i fondi Ue per Martina Absinta, la ricercatrice dell'Humanitas rientrata dagli Usa - Un milione e mezzo di euro per studiare la sclerosi multipla con metodologie e strumenti diagnostici all’avanguardia. Si legge su milano.corriere.it
Oltre 1500 personaggi e 500 ore di lavoro. Così Michele Cavaliere, imprenditore di Ivrea, ha dato il via alla gara di solidarietà per l’associazione «Sclerosi multipla canavesana» - facebook.com Vai su Facebook
Ivrea, il sogno del Villaggio di Natale: l’idea per raccogliere fondi destinati alla sclerosi multipla lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X
“Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, potrebbe diventare altro”, parla Nikita Perotti dilei.it
Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton ... cronachecittadine.it
Villa Scassi, pronto soccorso a ritmo ridotto dalle 14 alle 17 ilsecoloxix.it
“Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti. È goliardico, ma una provocazione ... ilfattoquotidiano.it
Fifa, il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump lettera43.it
I migliori regali di Natale a tema sportivo sopra i 75 euro ultimouomo.com