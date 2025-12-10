Sclerosi multipla l’Unione Europea punta sull’IA per terapie predittive e su misura

L’Unione Europea investe nell’intelligenza artificiale per migliorare le terapie della sclerosi multipla. Con oltre 55.000 risonanze e dati clinici di 7.500 pazienti in otto Paesi, questa iniziativa mira a rendere le cure più predittive e personalizzate, sfruttando la potenza dei dati per affrontare meglio la malattia.

MEDICINA. Superata la soglia delle 55.000 risonanze magnetiche e la raccolta dei dati clinici di 7.500 pazienti con sclerosi multipla in otto Paesi europei: una mole impressionante di informazioni che promette, grazie all’IA, di rendere la cura della sclerosi multipla più predittiva e personalizzata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

