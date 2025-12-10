Scivola sulle scale e muore a 59 anni

Un tragico incidente domestico si è verificato questa mattina a Caianello, causando la morte di un uomo di 59 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è caduta accidentalmente dalle scale di casa, perdendo la vita. L'episodio ha suscitato grande tristezza nella comunità locale.

