Scippi spaccio e violenze | espulso 7 volte in due anni ma mai rimpatriato
Un cittadino che ha accumulato sette decreti di espulsione in due anni, senza mai essere stato rimpatriato, continua a commettere reati a Roma e nel Lazio. Nonostante le numerose misure adottate, la sua presenza sul territorio ha rappresentato una persistente criticità per l'ordine pubblico.
A spasso per Roma (e per il Lazio) a commettere reati. È durata quasi due anni, nonostante ben sette decreti di espulsione e contestuali ordini firmati dal Questore, a lasciare l'Italia. Questa l'assurda storia di un egiziano, di quasi 30 anni, oggi sottoposto a custodia cautelare nel carcere di Rebibbia con l'accusa di estorsione e furto. Questo però è accaduto lo scorso primo dicembre, quando il fermo è stato convalidato e lo straniero è stato messo in cella. Ma quello che ha "combinato" nei venti mesi precedenti all'arresto definitivo, ha dell'incredibile. Il nordafricano ha colpito ripetutamente, soprattutto a Roma e in particolare nelle zone della stazione Termini e dell'Esquilino, nonostante già l'11 marzo del 2023 fosse stata ufficializzata la sua prima espulsione dall'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Fari accesi su Termini. Scippi, spaccio e aggressioni: 4 arresti e sanzioni ai b&b fuori legge
La provincia si pone al dodicesimo posto generale nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore ma all'84esimo per quanto riguarda la sicurezza. Con picchi oltre al 90% per furti, scippi e spaccio - facebook.com Vai su Facebook
