Scippi spaccio e violenze | espulso 7 volte in due anni ma mai rimpatriato

Un cittadino che ha accumulato sette decreti di espulsione in due anni, senza mai essere stato rimpatriato, continua a commettere reati a Roma e nel Lazio. Nonostante le numerose misure adottate, la sua presenza sul territorio ha rappresentato una persistente criticità per l'ordine pubblico.

A spasso per Roma (e per il Lazio) a commettere reati. È durata quasi due anni, nonostante ben sette decreti di espulsione e contestuali ordini firmati dal Questore, a lasciare l'Italia. Questa l'assurda storia di un egiziano, di quasi 30 anni, oggi sottoposto a custodia cautelare nel carcere di Rebibbia con l'accusa di estorsione e furto. Questo però è accaduto lo scorso primo dicembre, quando il fermo è stato convalidato e lo straniero è stato messo in cella. Ma quello che ha "combinato" nei venti mesi precedenti all'arresto definitivo, ha dell'incredibile. Il nordafricano ha colpito ripetutamente, soprattutto a Roma e in particolare nelle zone della stazione Termini e dell'Esquilino, nonostante già l'11 marzo del 2023 fosse stata ufficializzata la sua prima espulsione dall'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it