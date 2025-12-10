Sciopero nazionale del 12 dicembre | trasporti a rischio in tutta Italia
Il 12 dicembre si preannuncia un giorno di forte disordino nei trasporti in tutta Italia a causa di uno sciopero nazionale proclamato dalla Cgil. La protesta coinvolgerà principalmente ferrovie, servizi locali e autobus del gruppo FS, con possibili interruzioni fino a 21 ore e servizi garantiti solo nelle fasce protette.
Lo sciopero nazionale proclamato dalla Cgil contro la manovra economica bloccherà gran parte del settore dei trasporti: ferrovie ferme fino a 21 ore, servizi locali garantiti solo nelle fasce protette e bus del gruppo FS potenzialmente fermi tutto il giorno. Venerdì 12 dicembre 2025 sarà una giornata a mobilità ridotta in tutta Italia. Lo sciopero . 🔗 Leggi su 2anews.it
Sanità, mercoledì 5 novembre sciopero nazionale dei dottori di medicina generale: disagi nei servizi di assistenza
Sciopero nazionale il 12 dicembre: possibili disagi per Atb e Teb
C'è lo sciopero nazionale, trasporti nel caos anche a Ferrara per un'intera giornata
AVVISO AI CITTADINI È stato indetto uno sciopero nazionale per mercoledì 10 dicembre 2025 che coinvolge il personale addetto al servizio di igiene urbana locale. A causa dello sciopero i servizi di raccolta rifiuti e piattaforma ecologica potrebbero non ess Vai su Facebook
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Lo riporta tg24.sky.it
