Sciopero Generale venerdì corteo in via Emilia contro manovra di austerità e riarmo
Venerdì si terrà un corteo in via Emilia in occasione dello sciopero generale contro la manovra di austerità e riarmo promossa dal sindacato. La protesta, giunta alla sua quarta edizione sotto questo Governo, mira a denunciare l'insufficienza delle risposte alle esigenze di lavoratori e pensionati, evidenziando le preoccupazioni circa le politiche economiche in corso.
“Scioperiamo contro una manovra sbagliata e pericolosa - la quarta di fila di questo Governo - che non dà risposte ai lavoratori e ai pensionati di questo Paese”, ha detto stamattina in conferenza stampa il segretario della Cgil di Modena Alessandro De Nicola, insieme ai componenti della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
? Avviso sciopero generale dei servizi di igiene urbana mercoledì 10 dicembre 2025 Si informa la cittadinanza che, a causa dello sciopero generale del Settore Servizi Ambientali indetto per mercoledì 10 dicembre 2025, potranno verificarsi ritardi o sospens - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X
Monza si ferma: città blindata per il maxi corteo contro la legge Meloni - Sciopero generale a Monza il 12 dicembre: maxi corteo Cgil, viabilità in tilt e proteste contro la legge di bilancio del governo Meloni. Si legge su monza-news.it
Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi quifinanza.it
Mai esagerare con la dolcezza: 15 falsi miti su zuccheri e dolcificanti iodonna.it
La Clai all’esame verità: "Sarà una battaglia sportiva" sport.quotidiano.net
Vacanze di Natale 2025: 14 offerte per partire senza andare troppo lontani vanityfair.it
Volley giovanile. Tremila appassionati alla 15esima edizione del Torneo KVL sport.quotidiano.net
Non è un torneo per chi vuol far polemiche sterili zonawrestling.net