Sciopero Generale venerdì corteo in via Emilia contro manovra di austerità e riarmo

Modenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì si terrà un corteo in via Emilia in occasione dello sciopero generale contro la manovra di austerità e riarmo promossa dal sindacato. La protesta, giunta alla sua quarta edizione sotto questo Governo, mira a denunciare l'insufficienza delle risposte alle esigenze di lavoratori e pensionati, evidenziando le preoccupazioni circa le politiche economiche in corso.

“Scioperiamo contro una manovra sbagliata e pericolosa - la quarta di fila di questo Governo - che non dà risposte ai lavoratori e ai pensionati di questo Paese”, ha detto stamattina in conferenza stampa il segretario della Cgil di Modena Alessandro De Nicola, insieme ai componenti della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

