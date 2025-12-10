Sciopero generale l' Artigiano in Fiera corre ai ripari | apertura anticipata e servizio bar

Milanotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In risposta allo sciopero generale indetto dalla Cgil per il 12 dicembre, l'Artigiano in Fiera ha adottato misure per garantire la continuità dell’evento, tra cui l'apertura anticipata e il potenziamento del servizio bar. La manifestazione, in programma fino al 14 dicembre a Fiera Milano Rho, si prepara a superare le eventuali difficoltà derivanti dalla protesta nazionale.

Lo sciopero generale indetto a livello nazionale dalla Cgil per venerdì 12 dicembre rischia di mettere in difficoltà l'organizzazione dell'Artigiano in Fiera, la manifestazione attiva fino al 14 a Fiera Milano Rho. Per questo la manifestazione ha deciso di correre ai ripari per evitare ai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Artigiano in Fiera Milano 2025, 6-14 dicembre/ Biglietti, come arrivare, orari: tutte le info - 14 dicembre: ecco tutto quello che c'è da sapere in vista del grande evento di Rho, un po' di info ... Secondo ilsussidiario.net