Sciopero generale Eni Versalis dice no al fermo degli impianti Cgil | Scorretto consultare gli altri sindacati

Versalis, società del gruppo Eni, ha annunciato il rifiuto del fermo degli impianti in vista dello sciopero generale del 12 dicembre. La Filctem Cgil critica la gestione della convocazione, definendola “senza precedenti” e contestando la consultazione degli altri sindacati, ritenuta scorretto. La situazione evidenzia le tensioni tra le parti sindacali e l’azienda.

La Filctem Cgil denuncia un comportamento che definisce "senza precedenti" da parte di Versalis, società del gruppo Eni, in occasione della riunione convocata per definire le modalità di adesione allo sciopero del 12 dicembre. La rappresentanza sindacale unitaria accusa l'azienda di aver messo in.

Sciopero generale, piazze piene in decine di città. Serpentone di 4 km a Milano. Otto cortei a Roma: "Siamo in 300 mila". Bloccate tangenziali, stazioni e porti - A Genova una piazza da 30mila persone secondo le stime degli organizzatori questa mattina per il primo dei due maxi cortei previsti per lo sciopero generale a supporto della Global Sumud Flotillia.

Gaza: sciopero generale, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. A Milano occupata la tangenziale, a Bologna chiusa la A14 - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni.

