Sciopero generale della Cgil contro la legge di bilancio quali sono i settori a rischio

Venerdì 12 dicembre si svolgerà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo diversi settori lavorativi con manifestazioni e presidi in tutta Italia. La mobilitazione nasce come protesta contro la legge di bilancio, evidenziando le preoccupazioni dei lavoratori e dei sindacati riguardo alle misure adottate dal governo.

Venerdì 12 dicembre sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata di lavoro, con manifestazioni, presidi e comizi in tutte le regioni. I settori coinvolti vanno dai trasporti alla scuola passando anche per la sanità. In Sicilia, manifestazione regionale a Palermo, appuntamento alle 9. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

