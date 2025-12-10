Sciopero generale della Cgil contro la legge di bilancio quali sono i settori a rischio
Venerdì 12 dicembre si svolgerà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo diversi settori lavorativi con manifestazioni e presidi in tutta Italia. La mobilitazione nasce come protesta contro la legge di bilancio, evidenziando le preoccupazioni dei lavoratori e dei sindacati riguardo alle misure adottate dal governo.
Venerdì 12 dicembre sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata di lavoro, con manifestazioni, presidi e comizi in tutte le regioni. I settori coinvolti vanno dai trasporti alla scuola passando anche per la sanità. In Sicilia, manifestazione regionale a Palermo, appuntamento alle 9.
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
? Avviso sciopero generale dei servizi di igiene urbana mercoledì 10 dicembre 2025 Si informa la cittadinanza che, a causa dello sciopero generale del Settore Servizi Ambientali indetto per mercoledì 10 dicembre 2025, potranno verificarsi ritardi o sospens Vai su Facebook
Sciopero generale del 12 dicembre: Cgil contro la Legge di Bilancio
