Sciopero generale della Cgil contro la legge di bilancio | Ingiusta per lavoratori e pensionati

È in programma per venerdì 12 dicembre lo sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio. L’astensione dal lavoro riguarderà l’intera giornata in tutti i settori pubblici e privati, nel rispetto delle garanzie previste per i servizi pubblici essenziali. A Ferrara è prevista una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it