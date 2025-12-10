Sciopero generale della Cgil contro la legge di bilancio | Ingiusta per lavoratori e pensionati

Ferraratoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre si svolgerà uno sciopero generale indetto dalla Cgil per protestare contro la legge di bilancio, ritenuta ingiusta per lavoratori e pensionati. La mobilitazione coinvolgerà diverse categorie e mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze delle misure economiche previste dal governo.

È in programma per venerdì 12 dicembre lo sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio. L’astensione dal lavoro riguarderà l’intera giornata in tutti i settori pubblici e privati, nel rispetto delle garanzie previste per i servizi pubblici essenziali. A Ferrara è prevista una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

VIDEO | Usb Abruzzo in piazza a Pescara contro la finanziaria | No a un' economia di guerra si alzino stipendi e pensioni - Zazoom Social News

Governo allergico agli scioperi Meloni ironizza e scredita chi protesta - Zazoom Social News

sciopero generale cgil controSciopero generale del 12 dicembre. CGIL Salerno in piazza:”In provincia i salari più bassi del Paese” - Venerdì 12 dicembre la CGIL torna in piazza per lo sciopero generale nazionale contro una Legge di Bilancio giudicata inadeguata e ingiusta, perché incapace di rispondere all’emergenza sociale ed ... Segnala ondanews.it

sciopero generale cgil controCgil sciopera contro la legge di bilancio - Venerdì si terrà lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la legge di bilancio. Secondo radioaldebaran.it