Sciopero generale anche il Pd Bologna in piazza | Manovra iniqua e pericolosa
Venerdì 12 dicembre, il Pd di Bologna si unisce allo sciopero generale indetto dalla Cgil, denunciando la manovra come iniqua e pericolosa. La partecipazione del partito sottolinea la volontà di sostenere le proteste contro le misure considerate dannose per lavoratori e cittadini.
“Venerdì 12 dicembre sarò in piazza con il Pd di Bologna, affianco alla Cgil, nel giorno dello sciopero generale". Così il segretario provinciale del Pd di Bologna, Enrico Di Stasi, sulla partecipazione dei dem bolognesi allo sciopero generale nazionale. Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Cgil la chiamata alle armi del sindacalista | Oggi pronti a picchiarsi con la polizia - Zazoom Social News
L’Occidente sul lettino dello psicanalista - Zazoom Social News
Sciopero generale del 12 dicembre: dai treni ai mezzi pubblici, Italia a rischio stop - Disagi in vista per i collegamenti via mare per la protesta di amministrativi e marittimi. Scrive repubblica.it
Sciopero generale di venerdì 12 dicembre: chi si ferma in Toscana - A Firenze via ad un grande corteo regionale, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, che attraverserà il centro cittadino per concludersi in piazza del Carmine ... lanazione.it scrive
Venerdì 12 dicembre è il giorno dello sciopero generale della Cgil. I lavoratori e le lavoratrici italiane si fermano in tutti i settori pubblici e privati per l’intero turno di lavoro di 8 ore, ovviamente nel rispetto delle garanzie previste dalla legge per i servizi pubblici Vai su Facebook
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Avatar: La Leggenda di Aang – Online il trailer della seconda stagione della serie Netflix! nerdpool.it
Leucemie "incurabili": un nuovo trattamento cancella la malattia in oltre la metà dei pazienti nerdpool.it
Tatiana si racconta a “Chi l’ha visto?”: cosa è successo con Dragos in quei 10 giorni tvzap.it
Ucraina: Silvestri, 'Salvini rinnega politica governo di ultimi tre anni' iltempo.it
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it