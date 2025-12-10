Sciopero generale anche il Pd Bologna in piazza | Manovra iniqua e pericolosa

Venerdì 12 dicembre, il Pd di Bologna si unisce allo sciopero generale indetto dalla Cgil, denunciando la manovra come iniqua e pericolosa. La partecipazione del partito sottolinea la volontà di sostenere le proteste contro le misure considerate dannose per lavoratori e cittadini.

“Venerdì 12 dicembre sarò in piazza con il Pd di Bologna, affianco alla Cgil, nel giorno dello sciopero generale". Così il segretario provinciale del Pd di Bologna, Enrico Di Stasi, sulla partecipazione dei dem bolognesi allo sciopero generale nazionale. Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

