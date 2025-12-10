Sciopero generale a Rimini la Cgil va in piazza contro una legge di bilancio ingiusta

Riminitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre, a Rimini si terrà uno sciopero generale di 24 ore promosso dalla Cgil, in risposta alla legge di bilancio ritenuta ingiusta nei confronti di lavoratori, pensionati e famiglie. Una mobilitazione che coinvolge l'intera provincia, sottolineando le preoccupazioni e le richieste di cambiamento del sindacato.

Venerdì, 12 dicembre, anche in provincia di Rimini la Cgil promuove uno sciopero generale di 24 ore contro una legge di bilancio considerata “profondamente ingiusta nei confronti dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie”. La protesta, che coinvolge l’intero Paese, intende porre nell’agenda. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

sciopero generale rimini cgilCgil Rimini: “Legge di bilancio ingiusta”. Venerdì sciopero generale di 24 ore - "La situazione economica riminese rende queste richieste ancora più urgenti. chiamamicitta.it scrive