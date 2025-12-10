Sciopero generale a Rimini la Cgil va in piazza contro una legge di bilancio ingiusta
Venerdì 12 dicembre, a Rimini si terrà uno sciopero generale di 24 ore promosso dalla Cgil, in risposta alla legge di bilancio ritenuta ingiusta nei confronti di lavoratori, pensionati e famiglie. Una mobilitazione che coinvolge l'intera provincia, sottolineando le preoccupazioni e le richieste di cambiamento del sindacato.
Venerdì, 12 dicembre, anche in provincia di Rimini la Cgil promuove uno sciopero generale di 24 ore contro una legge di bilancio considerata “profondamente ingiusta nei confronti dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie”. La protesta, che coinvolge l’intero Paese, intende porre nell’agenda. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
? Avviso sciopero generale dei servizi di igiene urbana mercoledì 10 dicembre 2025 Si informa la cittadinanza che, a causa dello sciopero generale del Settore Servizi Ambientali indetto per mercoledì 10 dicembre 2025, potranno verificarsi ritardi o sospens - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X
Cgil Rimini: “Legge di bilancio ingiusta”. Venerdì sciopero generale di 24 ore - "La situazione economica riminese rende queste richieste ancora più urgenti. chiamamicitta.it scrive
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it