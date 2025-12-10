Sciopero generale 12 dicembre 2025 | anche a Como corteo da Porta Torre a piazza Verdi

Quicomo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 dicembre 2025 si terrà uno sciopero generale in tutta Italia, coinvolgendo anche Como. La manifestazione, con corteo da Porta Torre a piazza Verdi, è stata proclamata dalla Cgil per protestare contro la Legge di Bilancio ritenuta ingiusta, che secondo i sindacati non garantisce salari, pensioni e adeguati investimenti nei servizi pubblici.

Sciopero generale in tutta Italia venerdì 12 dicembre 2025 e non solo dei mezzi. La Cgil ha proclamato una giornata di mobilitazione nazionale contro una Legge di Bilancio giudicata "ingiusta", che secondo il sindacato non sostiene salari e pensioni, non investe nei servizi pubblici essenziali e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Voli non solo Travel Tuesday | ecco qual è il giorno migliore per spendere meno - Zazoom Social News

I kit di nail art più richiesti per il tuo negozio | scopri le tendenze del momento! - Zazoom Social News

sciopero generale 12 dicembreSciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Riporta tg24.sky.it

sciopero generale 12 dicembreSciopero generale di venerdì 12 dicembre: chi si ferma in Toscana - A Firenze via ad un grande corteo regionale, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, che attraverserà il centro cittadino per concludersi in piazza del Carmine ... Secondo lanazione.it