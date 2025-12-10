Sciopero generale 12 dicembre 2025 | anche a Como corteo da Porta Torre a piazza Verdi
Il 12 dicembre 2025 si terrà uno sciopero generale in tutta Italia, coinvolgendo anche Como. La manifestazione, con corteo da Porta Torre a piazza Verdi, è stata proclamata dalla Cgil per protestare contro la Legge di Bilancio ritenuta ingiusta, che secondo i sindacati non garantisce salari, pensioni e adeguati investimenti nei servizi pubblici.
Sciopero generale in tutta Italia venerdì 12 dicembre 2025 e non solo dei mezzi. La Cgil ha proclamato una giornata di mobilitazione nazionale contro una Legge di Bilancio giudicata "ingiusta", che secondo il sindacato non sostiene salari e pensioni, non investe nei servizi pubblici essenziali
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio
Sciopero generale di venerdì 12 dicembre: chi si ferma in Toscana - A Firenze via ad un grande corteo regionale, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, che attraverserà il centro cittadino per concludersi in piazza del Carmine
Venerdì 12 dicembre è il giorno dello sciopero generale della Cgil. I lavoratori e le lavoratrici italiane si fermano in tutti i settori pubblici e privati per l'intero turno di lavoro di 8 ore, ovviamente nel rispetto delle garanzie previste dalla legge per i servizi pubblici
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata