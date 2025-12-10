Sciopero generale 12 dicembre 2025 | anche a Como corteo da Porta Torre a piazza Verdi

Il 12 dicembre 2025 si terrà uno sciopero generale in tutta Italia, coinvolgendo anche Como. La manifestazione, con corteo da Porta Torre a piazza Verdi, è stata proclamata dalla Cgil per protestare contro la Legge di Bilancio ritenuta ingiusta, che secondo i sindacati non garantisce salari, pensioni e adeguati investimenti nei servizi pubblici.

Sciopero generale in tutta Italia venerdì 12 dicembre 2025 e non solo dei mezzi. La Cgil ha proclamato una giornata di mobilitazione nazionale contro una Legge di Bilancio giudicata "ingiusta", che secondo il sindacato non sostiene salari e pensioni, non investe nei servizi pubblici essenziali e. 🔗 Leggi su Quicomo.it