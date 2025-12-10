Sciopero generale 12 dicembre 2025 | anche a Como corteo da Porta Torre a piazza Verdi

Il 12 dicembre 2025 si terrà uno sciopero generale in tutta Italia, coinvolgendo anche Como. La protesta, proclamata dalla Cgil, mira a contestare la Legge di Bilancio ritenuta ingiusta, che secondo i sindacati non garantisce salari, pensioni e investimenti adeguati nei servizi pubblici. La mobilitazione interesserà diverse città e settori, con cortei e manifestazioni.

Sciopero generale in tutta Italia venerdì 12 dicembre 2025 e non solo dei mezzi. La Cgil ha proclamato una giornata di mobilitazione nazionale contro una Legge di Bilancio giudicata "ingiusta", che secondo il sindacato non sostiene salari e pensioni, non investe nei servizi pubblici essenziali

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio

Venerdì 12 dicembre scuole, trasporti e servizi sanitari a rischio per lo sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata di lavoro.

Venerdì 12 dicembre è il giorno dello sciopero generale della Cgil. I lavoratori e le lavoratrici italiane si fermano in tutti i settori pubblici e privati per l'intero turno di lavoro di 8 ore, ovviamente nel rispetto delle garanzie previste dalla legge per i servizi pubblici

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata