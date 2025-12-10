Sciopero di venerdì 12 dicembre rischio caos dai trasporti alla scuola | Le fasce di garanzia dei treni

Venerdì 12 dicembre si svolgerà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo settori pubblici e privati. L'agitazione potrebbe causare disagi nei trasporti e nelle scuole, con possibili interruzioni e disservizi. Le fasce di garanzia dei treni saranno in vigore per limitare i disagi, ma resta alta la possibilità di caos e rallentamenti.

L'agitazione proclamata dalla Cgil contro la Manovra iinteresserà tutti i settori pubblici e privati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sciopero di venerdì 12 dicembre, rischio caos dai trasporti alla scuola | Le fasce di garanzia dei treni

Sciopero generale di venerdì 12 dicembre: chi si ferma in Toscana - A Firenze via ad un grande corteo regionale, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, che attraverserà il centro cittadino per concludersi in piazza del Carmine ... Come scrive lanazione.it

Sciopero generale di venerdì 12 dicembre: le corse Actv garantite a Venezia - Sciopero generale di venerdì 12 dicembre: le corse di vaporetti e motoscafi Actv garantite a Venezia e di autobus e tram a Mestre ... Scrive lavocedivenezia.it

Lo sciopero generale contro la manovra "ingiusta" proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l'intera giornata, ma non il trasporto aereo, interessato da uno sciopero precedentemente indetto per il 17 dicembre - facebook.com Vai su Facebook