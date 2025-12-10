Sciopero di venerdì 12 dicembre rischio caos dai trasporti alla scuola | Le fasce di garanzia dei treni

Venerdì 12 dicembre si svolgerà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo settori pubblici e privati. L'agitazione potrebbe causare disagi nei trasporti e nelle scuole, con possibili interruzioni e disservizi. Le fasce di garanzia dei treni saranno in vigore per limitare i disagi, ma resta alta la possibilità di caos e rallentamenti.

sciopero venerd236 12 dicembreSciopero generale di venerdì 12 dicembre: chi si ferma in Toscana - A Firenze via ad un grande corteo regionale, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, che attraverserà il centro cittadino per concludersi in piazza del Carmine ... Come scrive lanazione.it

sciopero venerd236 12 dicembreSciopero generale di venerdì 12 dicembre: le corse Actv garantite a Venezia - Sciopero generale di venerdì 12 dicembre: le corse di vaporetti e motoscafi Actv garantite a Venezia e di autobus e tram a Mestre ... Scrive lavocedivenezia.it