Sciopero 12 dicembre | stop a treni bus e scuole Corteo a Firenze con Landini
Il 12 dicembre 2025 si preannuncia un'importante giornata di protesta con uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo scuole, trasporti e servizi sanitari. La giornata sarà caratterizzata da stop ai treni, autobus e attività scolastiche, con un corteo a Firenze con Landini. Un momento di mobilitazione che mette in discussione diversi settori fondamentali per il paese.
Venerdì 12 dicembre 2025 scuole, trasporti e servizi sanitari a rischio per lo sciopero generale indetto dalla Cgil per l’intera giornata di lavoro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
