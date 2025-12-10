Sciopero 12 dicembre | stop a treni bus e scuole Corteo a Firenze con Landini

Il 12 dicembre 2025 si preannuncia un'importante giornata di protesta con uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo scuole, trasporti e servizi sanitari. La giornata sarà caratterizzata da stop ai treni, autobus e attività scolastiche, con un corteo a Firenze con Landini. Un momento di mobilitazione che mette in discussione diversi settori fondamentali per il paese.

Venerdì 12 dicembre 2025 scuole, trasporti e servizi sanitari a rischio per lo sciopero generale indetto dalla Cgil per l'intera giornata di lavoro

Tutto sullo sciopero generale 12 dicembre 2025. Orari e stop a treni, bus, metro, sanità e scuola - La CGIL ha indetto un nuovo sciopero generale per venerdì 12 dicembre 2025 che coinvolgerà lavoratori pubblici e privati.

Venerdì 12 dicembre è il giorno dello sciopero generale della Cgil. I lavoratori e le lavoratrici italiane si fermano in tutti i settori pubblici e privati per l'intero turno di lavoro di 8 ore, ovviamente nel rispetto delle garanzie previste dalla legge per i servizi pubblici

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata