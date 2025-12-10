Sciopero 12 dicembre Artigiano in Fiera aprirà in anticipo i cancelli d’entrata

Lo sciopero generale nazionale del 12 dicembre, proclamato dalla Cgil, influenzerà l'apertura di Artigiano in Fiera, la principale manifestazione dedicata agli artigiani e alle micro-piccole imprese, in programma fino al 14 dicembre a Fieramilano Rho. L'evento si prepara a gestire possibili impatti organizzativi, aprendo i cancelli in anticipo per garantire l'accesso ai visitatori.

(Adnkronos) – Lo sciopero generale nazionale proclamato dal sindacato Cgil per venerdì 12 dicembre pone una sfida organizzativa per Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione al mondo dedicata agli artigiani e alle micro-piccole imprese in programma fino al 14 dicembre a Fieramilano Rho. Lo sottolinea Artigiano in Fiera. "Gli inevitabili disagi logistici e organizzativi causati

