Sciopero 12 dicembre Artigiano in Fiera aprirà in anticipo i cancelli d’entrata
Lo sciopero generale nazionale del 12 dicembre, proclamato dalla Cgil, influenzerà l'apertura di Artigiano in Fiera, la principale manifestazione dedicata agli artigiani e alle micro-piccole imprese, in programma fino al 14 dicembre a Fieramilano Rho. L'evento si prepara a gestire possibili impatti organizzativi, aprendo i cancelli in anticipo per garantire l'accesso ai visitatori.
(Adnkronos) – Lo sciopero generale nazionale proclamato dal sindacato Cgil per venerdì 12 dicembre pone una sfida organizzativa per Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione al mondo dedicata agli artigiani e alle micro-piccole imprese in programma fino al 14 dicembre a Fieramilano Rho. Lo sottolinea Artigiano in Fiera. "Gli inevitabili disagi logistici e organizzativi causati .
? AVVISO AI CITTADINI – SCIOPERO NAZIONALE 10 DICEMBRE 2025 ? In vista dello sciopero nazionale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per la giornata di domani, mercoledì 10 dicembre 2025, relativo al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno, rete Atac sciopero di 24 ore il 9 dicembre Vai su X
