Sciopero 12 dicembre 2025 in Emilia Romagna ecco le 10 manifestazioni della Cgil
Il 12 dicembre 2025 in Emilia Romagna si svolgeranno dieci manifestazioni promosse dalla Cgil Bologna, con l'obiettivo di rivendicare aumenti salariali e pensionistici, contrastare l'innalzamento dell'età pensionabile e difendere i servizi pubblici. Le proteste si concentrano su temi come la precarietà, le politiche industriali, il riformismo fiscale e il disarmo.
Bologna, 10 dicembre 2025 – Per aumentare salari e pensioni, per fermare l'innalzamento dell' età pensionabile, per dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, per contrastare la precarietà, per vere politiche industriali e del terziario, per una riforma fiscale equa e progressiva. Queste le ragioni che hanno spinto la Cgil a scioperare venerdì contro la legge di bilancio “ingiusta”. In mattinata, infatti, il sindacato ha illustrato le modalità di protesta in Emilia-Romagna e nello specifico a Bologna. La giornata del 12 dicembre coinvolgerà tutto il lavoro pubblico e privato, con articolazioni specifiche per i settori regolati dalla legge sugli scioperi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
