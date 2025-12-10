Scintilla di Natale - Natale al centro

Veronasera.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il 14 dicembre 2025. Pomeriggio di Animazione con l' arrivo di Santa Lucia dalle ore 15 alle 19! Alle ore 15 arriva Scintilla di Natale direttamente dal mondo della Fantasia per deliziare grandi e piccini con numeri divertenti, giochi di forte iterazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

