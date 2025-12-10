Sci di fondo i convocati dell’Italia per Davos Pellegrino il faro di un gruppo in crescita

L’Italia si prepara alla terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo, in programma a Davos dal 12 al 14 dicembre. I convocati azzurri si riuniscono in vista di questa importante competizione, con Pellegrino che si distingue come punto di riferimento in un gruppo in crescita e desideroso di ottenere risultati significativi sulla neve svizzera.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si trasferisce in questi giorni dalla Norvegia alla Svizzera in vista della terza tappa della stagione, che si terrà sulle nevi di Davos da venerdì 12 a domenica 14 dicembre. Si preannuncia un weekend interamente dedicato alla tecnica libera, con la prima Team Sprint dell’inverno e a seguire una sprint individuale ed in chiusura una 10 km con partenza a intervalli. La Nazionale italiana si presenterà sulla pista elvetica con un gruppo di 14 atleti, composto da 8 uomini e 6 donne. Nello specifico il tecnico responsabile Markus Cramer ha convocato Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo in campo maschile e Maria Gismondi, Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella al femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it