Sci di fondo al femminile Davos diventerà enclave svedese anche nelle gare contro il cronometro?
La tappa di Davos della Coppa del Mondo di sci di fondo porta le gare sulle Alpi svizzere, con un focus particolare sulle competizioni femminili. La località, nota per il Forum Economico Mondiale, si prepara ad accogliere le atlete in un evento che promette spettacolo e sfide tra le migliori interpreti della specialità.
La Coppa del Mondo di sci di fondo si trasferisce sulle Alpi. La terza tappa stagionale si terrà in Svizzera, a Davos, che oltre a ospitare il Forum Economico Mondiale, è una delle località più rinomate nel panorama del massimo circuito. Lo dimostrano le 55 gare femminili individuali disputatesi dal 1984 a oggi! C’è anche una vittoria italiana su queste nevi. La firma è quella di Stefania Belmondo, impostasi nella 15 km a skating del dicembre 1996. La piemontese era precedentemente arrivata seconda nella 10 km a tecnica libera del dicembre 1993 e si classificherà terza nella 10 km in alternato del dicembre 2001. 🔗 Leggi su Oasport.it
La tappa norvegese della Coppa del Mondo di sci di fondo ha visto il padrone di casa, Johannes Klaebo, sfondare il muro delle cento vittorie nel massimo circuito, con i trionfi nella sprint e nello skiathlon. In campo femminile arrivano due successi per la Svezi - facebook.com Vai su Facebook
