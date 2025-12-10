Sci alpino oggi in tv prima prova discesa St Moritz 2025 | orario startlist programma streaming

Oggi si apre la stagione dello sci alpino femminile con la prima prova di discesa a St. Moritz 2025. L'evento, in programma alle 11:00, vede le atlete sfidarsi sulle nevi svizzere. Ecco orario, startlist, programma e le modalità di streaming per seguire in diretta questa emozionante tappa della Coppa del Mondo.

È il momento di dare il via alla stagione delle discipline veloci. Inizia alle 11:00, con la prima prova di discesa, la tappa sulle nevi di Sankt Moritz (SVI) della  Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Le donne-jet scaldano i motori in vista delle gare di  venerdì 12 e sabato 13. Le atlete sfrutteranno il test odierno sulla Corviglia per prendere contatto con la pista, valutare le traiettorie e testare la tipologia di neve con la quale dovranno cimentarsi in gara. Le indicazioni raccolte potranno essere sfruttate dai tecnici nella fase di messa a punto dei materiali. In casa Italia la più attesa è certamente Sofia Goggia. 🔗 Leggi su Oasport.it

