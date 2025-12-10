Sci alpino i precedenti dell’Italia in Val d’Isere | indelebile la tripletta Fattori Ghedina Fischnaller nel 2000

L’Italia torna in Europa con la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026, dopo la fase nordamericana. La Val d’Isère, teatro di grandi imprese italiane, ricorda ancora la storica tripletta del 2000 con Fattori, Ghedina e Fischnaller. Un ritorno atteso per rivivere le emozioni e consolidare le performance nel circuito.

Conclusa la lunga trasferta nordamericana, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 è pronta per fare il suo ritorno nel Vecchio Continente. Ci attende l’immancabile tappa della Val d’Isere (Francia) per un programma che prevede due prove tecniche: un gigante e uno slalom. La località delle Alpi francesi ha spesso portato grandi risultati ai colori italiani, tanto che nella lunga storia del Circo Bianco il nostro bottino è davvero clamoroso. 37 podi totali con 7 vittorie, 12 secondi posti e 18 terzi posti. Il primo italiano a centrare un podio risale addirittura all’ 11 dicembre 1969 con Gustavo Thoeni che trionfa nel gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it

