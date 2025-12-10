Schlein sogna le primarie si vede a Chigi e c’è già un toto nomi
Elly Schlein si prepara alle primarie e si immagina già a Palazzo Chigi, con un toto nomi in corso. Paragonata a Giorgia Meloni, la sua visione politica sta attirando l'attenzione, mentre il presidente del Consiglio resta fermo sulla sua linea, opponendosi a qualunque rimpasto di governo.
Elly Schlein modello Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, come è noto, è contraria a qualsiasi rimpasto: non vuole toccare nessuna ca.
L’ex governatore della Puglia Emiliano vuole tornare a fare il magistrato. Il presidente della Toscana Giani al fianco della fedelissima. La Schlein sogna Palazzo Chigi. Ecco i peggiori della settimana - facebook.com Vai su Facebook
Il sogno di Elly Schlein di imitare la Spagna di Pedro Sánchez si scontra con crisi politiche, tensioni economiche, alleanze fragili e scandali giudiziari. Viaggio dentro i limiti del modello iberico panorama.it/attualita/poli… Vai su X
Schlein vede Landini: la mossa per preparare le primarie di coalizione - Un incontro lunghissimo, due ore e mezza, nella sede del Pd al Nazareno, anche troppo lungo per due - Lo riporta ilmessaggero.it
