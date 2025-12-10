Schianto in E45 tre feriti e caos Uscita obbligatoria a Sansepolcro

Un incidente sulla E45 a Sansepolcro ha causato una carambola tra veicoli, provocando tre feriti e la chiusura temporanea della carreggiata per oltre due ore e mezza in direzione nord. La dinamica dell'incidente ha generato disagi e rallentamenti, con l'uscita obbligatoria a Sansepolcro per consentire i soccorsi e la gestione della viabilità.

SANSEPOLCRO Una carambola fra auto che ieri mattina ha comportato la chiusura al traffico della E45 per oltre due ore e mezza in direzione nord fra le due uscite per Sansepolcro. C’è stato anche qualche momento di apprensione per la conducente di una delle due vetture, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, anche se alla fine è stato emesso il codice giallo per le tre persone coinvolte nel sinistro (due a bordo di una Fiat 500 e l’altra di una Lancia Y) avvenuto intorno alle 8 all’uscita dell’area di servizio "Città del Palio della Balestra". Da qui, infatti, uno dei due veicoli si era di nuovo immesso nella superstrada mentre le corsie di marcia normale e di sorpasso erano in quel momento occupate: se una delle auto (quella che procedeva più all’interno) è riuscita a schivare la collisione, le altre due si sono toccate e l’impatto è stato piuttosto violento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto in E45, tre feriti e caos. Uscita obbligatoria a Sansepolcro

Schianto sull’Adriatica. Cinque feriti, due gravi

Tremendo schianto sulla Statale Adriatica, in cinque intrappolati nell'auto: due feriti molto gravi

Schianto tra auto e moto a Bedonia, due feriti: grave un motociclista

Lo schianto mortale avvenuto nella mattinata di oggi sulla Sr 464, nel Comune di Maniago, con il tragico bilancio di un morto e nove feriti, è stato solo l’ennesimo incidente che ha visto coinvolti mezzi – pullman o scuolabus – carichi di studenti: si tratta infatti d - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla E45, tre feriti - Schianto tra due auto questa mattina poco dopo le 8 sulla E45, tra Sansepolcro Sud e Nord. Scrive teletruria.it