Schianto e tamponamento | code sulla SS36 in entrambe le direzioni

Mercoledì 10 dicembre si è verificato un incidente sulla SS36, con uno schianto e tamponamento tra due veicoli nei pressi di uno degli svincoli in direzione Nord. La collisione ha causato code e rallentamenti sulla strada, coinvolgendo entrambe le direzioni di marcia e creando disagi al traffico nel primo pomeriggio.

Incidente sulla SS36 nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 dicembre. Due veicoli si sono scontrati in prossimità di uno degli svincoli di ingresso della Statale in direzione Nord. Il sinistro è avvenuto prima delle 14. Sul posto, dopo la chiamata al numero unico per le emergenze 112, sono. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Schianto e tamponamento: code sulla SS36 in entrambe le direzioni - Due veicoli si sono scontrati in prossimità di uno degli svincoli di ingresso della Statale in direzione Nord. Come scrive leccotoday.it

Incidente mortale sull’A3: muore 50enne dopo tamponamento - facebook.com Vai su Facebook