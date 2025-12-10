Schiaffo di Brigitte Macron alle femministe

Brigitte Macron è finita al centro di una polemica dopo aver rivolto parole dure a un gruppo di femministe che contestavano un umorista accusato di violenza sessuale, poi scagionato. L'episodio ha suscitato reazioni e discussioni sulla sua condotta e sul ruolo delle figure pubbliche in situazioni di protesta.

La «prèmiere dame» finisce nella bufera per aver dato delle «str.» a un gruppo di attiviste che contestavano un umorista accusato di violenza sessuale ma poi uscito completamente scagionato. I collettivi non ci stanno: «Ennesimo insulto alle vittime di stupro». Dopo gli sberloni assestati al marito, Brigitte Macron viene beccata mentre dà delle «brutte stronze» a un gruppetto di femministe e ancora una volta l'irruenza della prèmiere dame diventa virale. La consorte del presidente francese, che a maggio era stata immortalata mentre appioppava uno schiaffo a Emmanuel Macron pochi istanti prima di scendere dall'aereo ad Hanoi con una scena diventata tormentone (era davvero un ceffone o si trattava di un buffetto?), sta dividendo il popolo d'Oltralpe tra critiche feroci e apprezzamenti per la sua franchezza.

