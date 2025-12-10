Schiaffo di Brigitte Macron alle femministe
Brigitte Macron è finita al centro di una polemica dopo aver rivolto parole dure a un gruppo di femministe che contestavano un umorista accusato di violenza sessuale, poi scagionato. L'episodio ha suscitato reazioni e discussioni sulla sua condotta e sul ruolo delle figure pubbliche in situazioni di protesta.
La «prèmiere dame» finisce nella bufera per aver dato delle «str.» a un gruppo di attiviste che contestavano un umorista accusato di violenza sessuale ma poi uscito completamente scagionato. I collettivi non ci stanno: «Ennesimo insulto alle vittime di stupro». Dopo gli sberloni assestati al marito, Brigitte Macron viene beccata mentre dà delle «brutte stronze» a un gruppetto di femministe e ancora una volta l’irruenza della prèmiere dame diventa virale. La consorte del presidente francese, che a maggio era stata immortalata mentre appioppava uno schiaffo a Emmanuel Macron pochi istanti prima di scendere dall’aereo ad Hanoi con una scena diventata tormentone (era davvero un ceffone o si trattava di un buffetto?), sta dividendo il popolo d’Oltralpe tra critiche feroci e apprezzamenti per la sua franchezza. 🔗 Leggi su Laverita.info
«Brutte str…»: Brigitte Macron contro le femministe che hanno interrotto lo spettacolo di Ary Abittan - Le parole della Première Dame sulle militanti di "NousToutes": attiviste in protesta contro il comico accusato di stupro Ary Abittan ... Lo riporta iodonna.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it
Curva Nord, proposta di risarcimento alla famiglia dell’ex leader nerazzurro Vittorio Boiocchi internews24.com
Gianello e Viviani a Stile TV sul Napoli pronto e preparato per mettersi in mostra in stadi come il da Luz parlami.eu
Energia su misura: con ebitts una percentuale di vento e sole per i tuoi consumi panorama.it
Merv: La nuova commedia romantica natalizia di Prime Video che gioca troppo sul sicuro… senza mai riuscirci. nerdpool.it
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it