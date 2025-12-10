Schiaffo a Trump Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami | è la prima volta di una Democratica dal 1997

Eileen Higgins è stata eletta nuova sindaca di Miami, segnando un importante storico risultato: prima donna, prima non ispanica e prima Democratica dal 1997. La vittoria segue quella di Zohran Mamdani a New York, rappresentando un segnale di cambiamento nelle elezioni negli Stati Uniti.

Dopo la vittoria di Zohran Mamdani a New York, il presidente Usa perde anche Miami: Eileen Higgins, infatti, ha vinto il ballottaggio contro il repubblicano Emilio González conquistando la città più importante della Florida e diventando la prima donna a essere eletta sindaca della città, la prima non ispanica, e la prima Democratica dal 1997. La Dem ha ottenuto il 60% delle preferenze, sconfiggendo il candidato repubblicano Emilio González, sostenuto da Trump e dal governatore dello Stato della Florida, Ron DeSantis. “Stasera, la gente di Miami ha fatto la storia. Insieme ci siamo lasciati alle spalle anni?di caos e corruzione e abbiamo aperto la porta a una nuova era per la nostra città, caratterizzata da una leadership etica, responsabile e incentrata su risultati concreti?per la nostra gente” sono state le prime parole della candidata Democratica dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Schiaffo a Trump, Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami: è la prima volta di una Democratica dal 1997

