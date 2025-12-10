Scaroni | Nuovo stadio? L’investimento a San Donato ha fatto capire che eravamo molto determinati
Nel corso di un'intervista a 'Class CNBC', il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha condiviso dettagli sul processo di acquisizione di San Siro e sulla decisione di costruire un nuovo stadio a San Donato, evidenziando la determinazione del club e l'importanza di questo investimento strategico per il futuro rossonero.
Nella lunga intervista rilasciata a 'Class CNBC' il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del lungo processo che ha portato all'acquisizione di San Siro, in vista del nuovo stadio rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
#Scaroni a Class CNBC: “Il nuovo stadio di #SanSiro sara l’inizio di una serie di nuovi stadi in #Italia, di cui abbiamo bisogno per riqualificare la #SerieA”. @MChannel1899 Vai su X
Novità in arrivo per il nuovo San Siro? ? Le parole dell'assessore Riva per lo stadio di Inter e Milan ? - facebook.com Vai su Facebook
Le tempistiche per il nuovo stadio, Scaroni: "I lavori termineranno nel 2030" - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Class CNBC nella quale ha parlato di vari temi. Si legge su milannews.it
