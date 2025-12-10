Scaroni | Nuovo stadio? L’investimento a San Donato ha fatto capire che eravamo molto determinati

Nel corso di un'intervista a 'Class CNBC', il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha condiviso dettagli sul processo di acquisizione di San Siro e sulla decisione di costruire un nuovo stadio a San Donato, evidenziando la determinazione del club e l'importanza di questo investimento strategico per il futuro rossonero.

Nella lunga intervista rilasciata a 'Class CNBC' il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del lungo processo che ha portato all'acquisizione di San Siro, in vista del nuovo stadio rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

