Scaroni | Gap tra Serie A e Premier League? Ci sono tante cose da fare tra cui tanti nuovi stadi italiani
Durante un'intervista a 'Class CNBC', il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha analizzato il divario economico tra la Serie A e la Premier League, evidenziando la necessità di interventi concreti, tra cui la costruzione di nuovi stadi italiani, per migliorare la competitività e l'attrattività del calcio italiano.
Durante la lunga intervista ai microfoni di 'Class CNBC', il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del gap economico che esiste tra Serie A e Premier League, avanzando un'idea sul come colmare la differenza esistente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
? "Il nostro obiettivo è tornare in Champions. Milan-Como in Australia? Se saltasse sarebbe un'occasione persa per la Serie A. Il nuovo stadio sarà pronto nel 2030. Cardinale azionista del Milan a lungo termine" Paolo #Scaroni, presidente del Milan, ha rilas - facebook.com Vai su Facebook
#Scaroni a Class CNBC: “Se saltasse #MilanComo a #Perth sarebbe un rammarico? La considero un po’ un’occasione persa per la #SerieA perché noi abbiamo come obiettivo di rendere la Serie A attrattiva nel mondo”. @MChannel1899 Vai su X
Scaroni non ha dubbi e fissa gli obiettivi: "Cardinale resterà al Milan a lungo. Nel calcio vincere è tutto, ma l'obiettivo è la Champions League" - Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha fatto il punto sulla situazione del club: dal nuovo stadio agli obiettivi stagionali, passando per il ruolo futuro di Gerry Cardinale all’interno della socie ... Come scrive msn.com
