Scaroni | Gap tra Serie A e Premier League? Ci sono tante cose da fare tra cui tanti nuovi stadi italiani

Pianetamilan.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista a 'Class CNBC', il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha analizzato il divario economico tra la Serie A e la Premier League, evidenziando la necessità di interventi concreti, tra cui la costruzione di nuovi stadi italiani, per migliorare la competitività e l'attrattività del calcio italiano.

scaroni gap serie premierScaroni non ha dubbi e fissa gli obiettivi: "Cardinale resterà al Milan a lungo. Nel calcio vincere è tutto, ma l'obiettivo è la Champions League" - Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha fatto il punto sulla situazione del club: dal nuovo stadio agli obiettivi stagionali, passando per il ruolo futuro di Gerry Cardinale all’interno della socie ... Come scrive msn.com