Scaroni così su Allegri | Max elemento chiave infonde serenità a tutta la squadra e staff
Nell'intervista a 'Class CNBC', Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha evidenziato l'importanza di Massimiliano Allegri, sottolineando come il tecnico infonda serenità e rappresenti un elemento chiave per la squadra e lo staff. Le sue parole mettono in luce il ruolo centrale di Allegri nel contesto della società e della stagione in corso.
Nella lunga intervista a Paolo Scaroni realizzata da 'Class CNBC', il Presidente del Milan ha parlato di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole sul tecnico rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Scaroni: “Allegri infonde serenità a me e alla squadra” - /PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S. ilmilanista.it scrive
Scaroni: "Allegri top, bilancio ok. Nuovo stadio? Con i ricavi corporate, prezzi sotto controllo" - Il presidente rossonero: "Max infonde serenità a tutti, centrare la Champions permette di tenere i conti a posto, ma sono ottimista. Da msn.com
? IL PUNTO DI SCARONI: FIDUCIA AD ALLEGRI, ANSIA PER LO STADIO Il Presidente rossonero a tutto campo: MAX: "Diffonde serenità a me e allo staff. La squadra è figlia dell'allenatore e della società: avere un tecnico esperto che vive tutto in modo e Vai su X
#Milan, #Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. #Allegri è un elemento chiave” Vai su Facebook
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Avatar: La Leggenda di Aang – Online il trailer della seconda stagione della serie Netflix! nerdpool.it
Leucemie "incurabili": un nuovo trattamento cancella la malattia in oltre la metà dei pazienti nerdpool.it
Tatiana si racconta a “Chi l’ha visto?”: cosa è successo con Dragos in quei 10 giorni tvzap.it
Ucraina: Silvestri, 'Salvini rinnega politica governo di ultimi tre anni' iltempo.it
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it