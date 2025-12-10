Scaroni | Bilancio? Abbiamo raddoppiato i ricavi Necessari conti sostenibili per offrire il miglior calcio

Paolo Scaroni evidenzia come il Milan abbia raddoppiato i ricavi, sottolineando l'importanza di mantenere conti sostenibili. In un'intervista a 'Class CNBC', il presidente ha parlato delle strategie finanziarie del club per garantire un futuro solido e offrire il miglior calcio ai tifosi.

Paolo Scaroni, nell'intervista a 'Class CNBC', ha parlato del bilancio del Milan, sottolineando l'importanza di conti sani e sostenibili per il club rossonero. Ecco le sue dichiarazioni in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Scaroni: “Bilancio? Abbiamo raddoppiato i ricavi. Necessari conti sostenibili per offrire il miglior calcio”

Scaroni su stadio, scudetto e bilancio Le dichiarazioni Vai su X

Buonasera a tutte e a tutti! Vi ricordiamo l'appuntamento di domani - 4 dicembre- in sala Carini. Ore 20:30 Si parlerà di legge di bilancio e delle proposte del Partito Democratico. Approfondiremo: Sanità; Scuola e ricerca; Fisco; Salari e pensioni Politic - facebook.com Vai su Facebook

Scaroni onesto sul bilancio: "Senza Champions, non sarà facile fare il quarto anno di fila in positivo" - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Class CNBC nella quale ha parlato di vari temi. Come scrive milannews.it