Scandalo Bervini scatta l’allerta | Simmenthal e Metro chiudono i rapporti

Lo scandalo Bervini si allarga, coinvolgendo anche lo stabilimento di Salvaterra di Casalgrande. Dopo le prime rivelazioni sulle pratiche illecite nella gestione della carne, la situazione si complica ulteriormente, portando alla decisione di Simmenthal e Metro di interrompere i rapporti con le aziende coinvolte. La vicenda evidenzia un quadro di gravi irregolarità nel settore alimentare.

Lo scandalo Bervini continua a ingrandirsi, assumendo contorni sempre più complessi. Dopo le prime due trasmissioni televisive che avevano acceso i riflettori sul macello di Pietole, l'ultima puntata ha spalancato un nuovo fronte: anche lo stabilimento di Salvaterra di Casalgrande, nel Reggiano, sarebbe stato parte del presunto traffico di carne congelata oltre la scadenza, scongelata in acqua calda, rilavorata e rietichettata. Una vicenda che, a questo punto, esce dai confini di un singolo impianto. Riprese dal 2024 e controlli mancati. Le prime immagini raccolte di nascosto all'interno della struttura di Pietole risalgono al dicembre 2024 e sono state integrate nel 2025.