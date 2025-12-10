Scandalo Bervini scatta l’allerta | Simmenthal e Metro chiudono i rapporti
Lo scandalo Bervini si allarga, coinvolgendo anche lo stabilimento di Salvaterra di Casalgrande. Dopo le prime rivelazioni sulle pratiche illecite nella gestione della carne, la situazione si complica ulteriormente, portando alla decisione di Simmenthal e Metro di interrompere i rapporti con le aziende coinvolte. La vicenda evidenzia un quadro di gravi irregolarità nel settore alimentare.
Lo scandalo Bervini continua a ingrandirsi, assumendo contorni sempre più complessi. Dopo le prime due trasmissioni televisive che avevano acceso i riflettori sul macello di Pietole, l’ultima puntata ha spalancato un nuovo fronte: anche lo stabilimento di Salvaterra di Casalgrande, nel Reggiano, sarebbe stato parte del presunto traffico di carne congelata oltre la scadenza, scongelata in acqua calda, rilavorata e rietichettata. Una vicenda che, a questo punto, esce dai confini di un singolo impianto. Riprese dal 2024 e controlli mancati. Le prime immagini raccolte di nascosto all’interno della struttura di Pietole risalgono al dicembre 2024 e sono state integrate nel 2025. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Carne scaduta e rimessa in commercio | scatta l’allerta alimentare dopo l’inchiesta di Report L’anticipazione della nuova puntata - Zazoom Social News
Le riprese dal dicembre 2024 - Le pratiche illecite, se confermate, sarebbero proseguite per mesi ... Lo riporta ilfattoalimentare.it
Scandalo carne scaduta: finalmente è scattata l’allerta alimentare, sequestrate 180 tonnellate dal macello Bervini - Terza puntata di Report sullo scandalo della carne scaduta rivenduta come fresca dallo stabilimento Bervini in provincia di Mantova ... Scrive greenme.it
VELENO IN TAVOLA E NESSUN CONTROLLO: IL PARTITO POLITICO REA CHIEDE VERITÀ! Lo scandalo Bervini è solo la punta dell'iceberg. L'inchiesta di Report ha mostrato l'orrore di un sistema dove la salute dei cittadini e la dignità degli animali vengon Vai su Facebook
"BERVINI PRIMO S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Youth League, Juve Primavera eliminata: il Pafos rimonta e spegne le speranze dei sedicesimi calcionews24.com
Andrea Gnassi, Pd: "Orgogliosi della cucina italiana patrimonio Unesco, ma ora servono politiche serie" calcionews24.com
Delitto Garlasco verso la svolta: "Sempio non poteva essere a Vigevano la mattina dell'omicidio dall'analisi ... ilgiornaleditalia.it
Infortunio Calhanoglu e Acerbi, Chivu col fiato sospeso. Ecco cosa filtra dalla Pinetina ilgiornaleditalia.it
Raid in Cisgiordania, oltre 100 arresti. Sul fronte diplomatico c'è tensione tra Israele e Ucraina gazzettadelsud.it
Sì al divieto di social under 16, dice la voce dei presidi Giannelli ilfoglio.it