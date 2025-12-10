Scambio clamoroso in vista tra Milan e Napoli a gennaio? L’intervento di Moretto

Si intensificano le voci di un possibile scambio di mercato tra Milan e Napoli a gennaio. Secondo alcune fonti, potrebbe coinvolgere il centrocampista Ruben Loftus-Cheek e l'attaccante Lorenzo Lucca, in vista dell'imminente sessione di mercato invernale. La trattativa, ancora non ufficiale, sta attirando l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Circola con insistenza, nelle ultime ore, la voce di uno scambio tra il centrocampista Ruben Loftus-Cheek (Milan) e l'attaccante Lorenzo Lucca (Napoli) per l'imminente calciomercato invernale. Le ultime news da Matteo Moretto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Scambio clamoroso in vista tra Milan e Napoli a gennaio? L’intervento di Moretto

Milan, il nuovo difensore a gennaio in uno scambio che sarebbe clamoroso: le ultime news

Napoli, idea a sorpresa per gennaio: spunta un clamoroso scambio con l’Atalanta

Lookman Inter, spunta il clamoroso retroscena: l’Atalanta aveva proposto questo scambio

Colpo di scena David, Spalletti lo vuole cedere al Milan a Gennaio: lo scambio è clamoroso Cosa sta succedendo https://blstg.news/eXYG/ Vai su Facebook

Scambio clamoroso tra Milan e Napoli confermato anche sul canale di Fabrizio Romano: le ultime - Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sul calciomercato del Milan: "Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di ... Lo riporta milannews.it