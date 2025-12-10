Sbloccati i fondi iniziati i lavori a Clanezzo | Strada riaperta entro il 23 gennaio

A seguito dell'approvazione della Regione Lombardia, sono stati sbloccati i fondi e avviati i lavori a Clanezzo. La strada che collega Ubiale a Clanezzo, chiusa dal 16 novembre a causa di un crollo di massi, sarà riaperta entro il 23 gennaio. L'intervento mira a garantire la sicurezza e la percorrenza della strada.

Ubiale Clanezzo. Martedì 9 dicembre la Giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera che stanzia i 180 mila euro necessari per iniziare i lavori sulla strada che collega Ubiale a Clanezzo, chiusa dal 16 novembre scorso quando il crollo di alcuni massi aveva reso pericoloso il transito. “Di fronte a emergenze che impattano sulla vita quotidiana dei cittadini – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi – era necessario intervenire con decisione. Con queste risorse permettiamo ai Comuni di avviare subito i lavori più urgenti, senza ritardi che avrebbero potuto rivelarsi devastanti per il tessuto economico e sociale delle comunità”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

I fondi del Comune. Restauro di tre chiese, sbloccati i contributi. Ecco i 150mila euro

Cittadella sportiva della Vescovara, sprint sui lavori: sbloccati fondi per atletica e Circolo Junior tennis

Tornado luglio 2023, sbloccati i fondi per famiglie e imprese: rimborsi fino a 20mila euro

Sabusco ufficializza: sbloccati i fondi, il tubone per l’acqua alla Puglia si farà Leggi tutto: - facebook.com Vai su Facebook

Asilo, sbloccati i lavori. Ma per l’avvio resta chiuso - Mentre rallentano i lavori per la realizzazione della mensa nella materna di via Guerrazzi, si sblocca lo stallo all’asilo di via Saragat, ma non sarà pronto per l’avvio della stagione scolastica. Scrive ilrestodelcarlino.it