Sbloccati i fondi iniziati i lavori a Clanezzo | Strada riaperta entro il 23 gennaio
A seguito dell'approvazione della Regione Lombardia, sono stati sbloccati i fondi e avviati i lavori a Clanezzo. La strada che collega Ubiale a Clanezzo, chiusa dal 16 novembre a causa di un crollo di massi, sarà riaperta entro il 23 gennaio. L'intervento mira a garantire la sicurezza e la percorrenza della strada.
Ubiale Clanezzo. Martedì 9 dicembre la Giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera che stanzia i 180 mila euro necessari per iniziare i lavori sulla strada che collega Ubiale a Clanezzo, chiusa dal 16 novembre scorso quando il crollo di alcuni massi aveva reso pericoloso il transito. “Di fronte a emergenze che impattano sulla vita quotidiana dei cittadini – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi – era necessario intervenire con decisione. Con queste risorse permettiamo ai Comuni di avviare subito i lavori più urgenti, senza ritardi che avrebbero potuto rivelarsi devastanti per il tessuto economico e sociale delle comunità”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
I fondi del Comune. Restauro di tre chiese, sbloccati i contributi. Ecco i 150mila euro
Cittadella sportiva della Vescovara, sprint sui lavori: sbloccati fondi per atletica e Circolo Junior tennis
Tornado luglio 2023, sbloccati i fondi per famiglie e imprese: rimborsi fino a 20mila euro
Sabusco ufficializza: sbloccati i fondi, il tubone per l’acqua alla Puglia si farà Leggi tutto: - facebook.com Vai su Facebook
Asilo, sbloccati i lavori. Ma per l’avvio resta chiuso - Mentre rallentano i lavori per la realizzazione della mensa nella materna di via Guerrazzi, si sblocca lo stallo all’asilo di via Saragat, ma non sarà pronto per l’avvio della stagione scolastica. Scrive ilrestodelcarlino.it
Il freddo diventa cura. Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti quotidiano.net
Non solo fragile ma fuori tempo: Europa da rifare ilgiornale.it
Il lusso come saggezza. Quei piccoli privilegi per nutrire mente e cuore quotidiano.net
“Il Mosaico” apre le porte a Muggiò. La nuova casa dedicata ai disabili ilgiorno.it
Apple Watch strizza l’occhio al satellite quotidiano.net
I grandi marchi guardano alla varie discipline. E la competizione misura anche lo stile quotidiano.net