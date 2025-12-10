Sblocca il conto della ex mentre dorme e le ruba 25mila euro | denunciato 20enne

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dopo aver sbloccato il conto della ex mentre dormiva e sottratto 25mila euro, utilizzando una tecnologia di riconoscimento facciale. L'episodio, avvenuto nella provincia di Reggio Emilia, ha trasformato una serata normale in un incubo per la vittima.

Il furto con il riconoscimento facciale. Una serata trascorsa insieme si è trasformata in un incubo per una giovane della provincia di Reggio Emilia. Quando la ragazza si è addormentata, il suo ex fidanzato ha usato il riconoscimento facciale per accedere al suo conto bancario, approfittando della sua vulnerabilità, e l'ha lasciata completamente senza soldi. Il responsabile, un ventenne, è stato denunciato per furto aggravato. Il piano per prosciugare il conto. I carabinieri della stazione di Rubiera hanno identificato il giovane, un 20enne nordafricano accusato di aver svuotato il conto corrente dell'ex per poi sparire.

