Sbarca a Palermo Error Fest il festival sul teatro sociale dedicato ai senza fissa dimora

Dal 12 al 14 dicembre, Palermo ospita la prima edizione italiana di Error Fest, il festival dedicato al teatro sociale e al cambiamento. Originato a Bratislava, l’evento si propone di sensibilizzare e coinvolgere il pubblico sui temi della marginalità attraverso performance e incontri dedicati ai senza fissa dimora. Un’occasione per riflettere e scoprire nuove prospettive culturali.

Si chiama Error Fest ed è un festival dedicato al teatro sociale per il cambiamento. Nato a Bratislava, approda a Palermo con la sua prima edizione italiana prevista 12 al 14 dicembre. La manifestazione propone spettacoli preparati da compagnie europee che lavorano con persone senza fissa dimora, con fragilità economiche e sociali.. Il festival propone il teatro come strumento per creare contesti di relazione e nuove possibilità di presenza pubblica. È finanziato dal Ministero della cultura, bando Disabilità, Programma Erasmus Plus, programma Horizon 2020. Tre le sezioni in programma: workshop, stage, con la direzione di Dario Ferrante e Andrea Fazzini (di teatro Rebis) e movie, quest’ultima curata da Carmelo Galati di Cinema City. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sbarca a Palermo Error Fest, il festival sul teatro sociale dedicato ai senza fissa dimora

