Sbarca a Palermo Error Fest il festival sul teatro sociale dedicato ai senza fissa dimora

Ilfattoquotidiano.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 al 14 dicembre, Palermo ospita la prima edizione italiana di Error Fest, il festival dedicato al teatro sociale e al cambiamento. Originato a Bratislava, l’evento si propone di sensibilizzare e coinvolgere il pubblico sui temi della marginalità attraverso performance e incontri dedicati ai senza fissa dimora. Un’occasione per riflettere e scoprire nuove prospettive culturali.

Si chiama Error Fest ed è un festival dedicato al teatro sociale per il cambiamento. Nato a Bratislava, approda a Palermo con la sua prima edizione italiana prevista 12 al 14 dicembre. La manifestazione propone spettacoli preparati da compagnie europee che lavorano con persone senza fissa dimora, con fragilità economiche e sociali.. Il festival propone il teatro come strumento per creare contesti di relazione e nuove possibilità di presenza pubblica. È finanziato dal Ministero della cultura, bando Disabilità, Programma Erasmus Plus, programma Horizon 2020. Tre le sezioni in programma: workshop, stage, con la direzione di Dario Ferrante e Andrea Fazzini (di teatro Rebis) e movie, quest’ultima curata da Carmelo Galati di Cinema City. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

