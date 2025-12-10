Sbanda contro il guardrail poi lo schianto | ragazza in ospedale
Un incidente si è verificato quando una ragazza ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro il guardrail e causando uno schianto. La scena ha suscitato grande paura tra i testimoni, ma fortunatamente le conseguenze per la giovane al volante sono state lievi.
?La paura è stata tanta, ma le conseguenze per la ragazza al volante non sono state gravi, per fortuna. La giovane di 19 anni, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva la Statale 42, andando a schiantarsi contro il guardrail nei pressi di una rotonda a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Secondo una prima ricostruzione, il mezzo guidato dal 58enne avrebbe improvvisamente sbandato andando a impattare violentemente contro il guardrail - facebook.com Vai su Facebook
Auto piomba contro il guardrail in centro abitato: due ferite, tra cui una minorenne - Schianto sulla statale del Brennero: auto contro guardrail, ferite una 53enne e una 17enne. nordest24.it scrive
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it
Curva Nord, proposta di risarcimento alla famiglia dell’ex leader nerazzurro Vittorio Boiocchi internews24.com
Gianello e Viviani a Stile TV sul Napoli pronto e preparato per mettersi in mostra in stadi come il da Luz parlami.eu
Energia su misura: con ebitts una percentuale di vento e sole per i tuoi consumi panorama.it
Merv: La nuova commedia romantica natalizia di Prime Video che gioca troppo sul sicuro… senza mai riuscirci. nerdpool.it
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it