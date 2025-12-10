Saviano contro Zerocalcare | Furbate per sentirsi puri a sinistra è rissa

L'evento ha acceso un acceso dibattito tra Roberto Saviano e Zerocalcare, con accuse di furbate e polemiche tra le forze di sinistra. Saviano commenta le scelte delle case editrici di estrema destra, definendole una vittoria democratica, mentre si susseguono tensioni e scontri tra le diverse anime del panorama culturale italiano.

“Non ho paura dei libri, venendo qui le case editrici di estrema destra hanno accettato una regola democratica quindi è una vittoria della Fiera”. Roberto Saviano, ospite di 'Più libri più liberi', interviene sulle polemiche relative alla presenza alla fiera di Roma della casa editrice di estrema destra 'Passaggio al bosco'. Presenza che ha portato molti autori, come Zerocalcare, a non presenziare. “Ho sempre paura delle posizioni puritane, si può non partecipare per una antipatia ma chiamare al sabotaggio perché sono loro presenti è una roba un po' scivolosa perché mi chiedo: quando lavoriamo per una multinazionale, come me, lì siamo puri? Quando non pagano le tasse o sfruttano i lavoratori, li ci sentiamo siamo a posto perché lavoriamo solo sull'aspetto creativo? Sono furbate per sentirsi puri", afferma Saviano. 🔗 Leggi su Iltempo.it