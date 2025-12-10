Sassuolo Grosso fermato un turno Niente rivincita contro il Milan
Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, sarà squalificato e quindi non potrà guidare la squadra nella prossima sfida contro il Milan. Con questa assenza, si allunga la lista di indisponibili per il team neroverde, che si prepara alla partita di domenica a San Siro senza il suo allenatore.
di Stefano Fogliani SASSUOLO Niente Milan-Sassuolo per Fabio Grosso. Complice la squalifica comminatagli dal giudice sportivo, il tecnico neroverde allunga la lista degli assenti che accompagna il Sassuolo al lunch match in programma domenica a San Siro. La colpa dell’allenatore neroverde, comunicato federale alla mano, è stata quella di ‘avere, al 14° del secondo tempo si Sassuolo-Fiorentina, uscendo dall’area tecnica, contestato una decisione arbitrale, e se è vero che una giornata era lecito attenderla – se ne temevano un paio, anche se lo stesso tecnico si era già scusato, personalmente e pubblicamente, con il fischietto Pairetto – è altrettanto vero che la sua assenza, in quel di San Siro, un po’ di effetto lo farà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
