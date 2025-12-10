Sassari | sequestra ragazza la picchia con una cinta e chiede riscatto alla madre con un video arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel centro storico di Sassari con l'accusa di aver sequestrato, torturato e tentato di estorcere denaro alla madre di una ragazza, che ha poi inviato un video drammatico. L'intervento tempestivo ha portato alla cattura del responsabile, prevenendo ulteriori gravi conseguenze.

