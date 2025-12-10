Sarno arrivano vigili e anagrafe nelle frazioni Lavorate ed Episcopio

La Giunta comunale di Sarno ha approvato l’istituzione del “Punto Vigile” e l’apertura di sportelli anagrafici decentrati nelle frazioni di Lavorate ed Episcopio, con l’obiettivo di migliorare i servizi e garantire maggiore vicinanza ai cittadini nelle zone periferiche.

