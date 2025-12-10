Sarkozy tra la folla a Parigi il blitz delle Femen | Torna in prigione cogl***e! – Il video

Durante una visita pubblica a Parigi, Nicolas Sarkozy è stato vittima di un blitz delle attiviste Femen, che lo hanno interrotto con insulti e urla provocatorie. L’ex presidente francese, condannato a cinque anni di carcere, si è trovato improvvisamente al centro di un gesto di protesta che ha attirato l’attenzione mediatica internazionale.

«Via di qui, cogl***e, il tuo posto è in prigione!». All’urlo di questo slogan due attiviste del gruppo Femen hanno provato a interrompere il bagno di folla a Parigi di Nicolas Sarkozy, l’ex presidente della Francia condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere per i finanziamenti libici alla sua campagna elettorale del 2007. Le due attiviste sono spuntate d’improvviso a torso nudo mentre Sarkozy era intento a incontrare i suoi sostenitori in occasione della presentazione del suo libro Le journal d’un prisonnier, dedicato appunto alle restrizioni patite nel corso delle prime tre settimane di pena già scontate in carcere. 🔗 Leggi su Open.online

